Impôts 2023 : toutes les dates à connaître pour la déclaration de revenus

On en sait plus sur la prochaine campagne des impôts. Le service de déclaration en ligne des revenus de 2022, utilisé par la quasi-totalité des contribuables, ouvrira le 13 avril, a annoncé ce mardi le ministère de l'Économie et des Finances.

À compter de cette date, les contribuables auront jusqu'au 25 mai pour compléter leur déclaration pré-remplie sur le site impots.gouv.fr s'ils habitent un département numéroté de 01 à 19. Pour les habitants résidant dans un département numéroté de 20 à 54, le délai sera allongé jusqu'au 1er juin, et même jusqu'au 8 pour les départements numérotés 55 et au-delà.