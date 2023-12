Impôts : une erreur dans votre déclaration ? Attention, la date limite pour la corriger approche à grands pas

En cas d'erreur ou d'oubli sur votre déclaration d'impôts, vous avez jusqu'au 6 décembre inclus pour la corriger en ligne. La procédure a lieu en ligne, sur le portail officiel des impôts. Passé cette date, la correction d'une erreur sera beaucoup plus compliquée.

La date limite approche : il ne vous reste plus que quelques jours pour corriger une erreur sur votre déclaration d'impôts. Si vous avez bien rempli cette dernière en temps et en heure au printemps, mais que vous vous êtes ensuite rendu compte d'une erreur ou d'un oubli lors de cette procédure, il n'est pas trop tard. En effet, le portail en ligne pour s'occuper des potentielles anomalies de votre déclaration reste ouvert jusqu'au 6 décembre inclus.

Le cas échéant, la manœuvre à opérer avant cette date est assez simple. Concrètement, de nombreuses informations peuvent être modifiées en quelques clics : les revenus, les charges, les informations servant au calcul des réductions/crédits d'impôt, de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)...

Le montant de votre impôt sera recalculé

Pour ce faire, connectez-vous d'abord à votre espace particulier sur le site des impôts, impots.gouv.fr. Grâce à votre numéro fiscal, à retrouver en haut de la première page de votre dernière déclaration de revenus, et votre mot de passe, identifiez-vous sur le portail et cliquez sur "accédez à la correction en ligne". Alors, vous n'aurez plus qu'à cocher les cases des montants que vous souhaitez modifier, directement sur votre déclaration.

"Après traitement de cette déclaration rectificative, le montant de votre impôt sera recalculé par l'administration fiscale", indique le portail en ligne d'informations du ministère de l'Économie et des Finances. Si, après ce nouveau calcul, la somme que vous aviez à régler aux impôts s'avère finalement plus faible que celle déjà payée, vous serez remboursé "dans les jours qui suivent la réception du nouvel avis", assure le ministère. À l'inverse, en cas de surplus à régler, "une date limite de paiement vous sera indiquée sur le nouvel avis".

Attention toutefois, certaines informations de votre déclaration ne peuvent pas être modifiées avec ce seul portail. "Si vous vous êtes trompé dans votre déclaration en ligne concernant un changement de situation de famille (mariage, pacs, divorce, décès…), vous ne pouvez pas corriger ces éléments directement en ligne", précise ainsi le ministère.

Par ailleurs, passé la date du 6 décembre, une correction de votre déclaration d'impôts sera toujours être théoriquement possible, mais le chemin pour y parvenir sera bien plus compliqué. Si vous avez manqué la date limite, il vous faudra donc déposer une réclamation accompagnée de plusieurs pièces justificatives avant le 31 décembre 2025, via le site web des impôts ou dans un centre de finances publiques.