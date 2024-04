Impôts 2024 : ce qui change cette année dans votre déclaration

À partir du 11 avril, les contribuables français pourront commencer à remplir leur déclaration de revenus. Pour ce millésime 2024, quelques éléments de la déclaration d’impôts ont évolué, sur le fond et la forme. Le barème a été modifié pour tenir compte de l’inflation et de nouvelles défiscalisations ont été mises en place.

Le mois d’avril marque le retour du printemps… Et des déclarations d’impôts. Elles devraient être accessibles à partir du jeudi 11 avril. Les contribuables auront entre six et huit semaines pour les remplir selon leur département de résidence. La clôture des transmissions en ligne se fera en effet le 23 mai dans les départements numérotés de 1 à 19 et les foyers non-résidents ; le 30 mai pour les départements 20 à 54 et le 6 juin pour les départements 55 et au-delà. Si les grandes lignes de cette déclaration restent inchangées cette année, quelques nouveautés ont cependant été mises en place, notamment durant le vote du budget. La bonne nouvelle est qu’elles sont plutôt favorables aux ménages.

L’indexation du barème progressif sur l’inflation

En 2023, l’inflation a été importante en France, atteignant 4,9 %. Pour maintenir le pouvoir d’achat des ménages, de nombreux employeurs publics ou privés ont accepté d’augmenter leurs salariés. Cela pouvait entraîner un effet pervers avec une hausse du montant de l’impôt sur le revenu (ISR), voire le passage à une tranche supérieure. Pour éviter ce phénomène, le gouvernement a annoncé une indexation du barème progressif de l’ISR sur l’inflation. Les seuils ont été relevés de 4,8 % pour l’année 2023.

Cette revalorisation concerne également la décote accordée aux ménages les plus modestes, l’abattement accordé aux plus de 65 ans et aux invalides à faibles revenus, la déduction forfaitaire de 10 % sur les salaires, l’abattement sur les pensions de retraite ou d’invalidité, le plafond des charges déductibles et les économies d’impôts liés aux enfants à charge.

Davantage de dons défiscalisés

Jusqu’à 75 % des dons aux associations d'aides aux personnes peuvent habituellement être déduits des impôts, dans la limite de 1.000 euros de dons. Une déduction de 66 % est également accordée sur les dons faits à des organismes d'intérêt général, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. L’une des nouveautés de la déclaration de revenus en 2024 est de pouvoir y intégrer les versements à des associations féministes qui militent en faveur de l’égalité femmes-hommes, déductibles à 66 %. Les dons à la Fondation du patrimoine sont par ailleurs déductibles à hauteur de 75 % au lieu de 66 % s’ils ont été effectués entre le 15 septembre et le 31 décembre et qu’ils servent à la restauration d’édifices religieux en péril.

Quelques nouveautés sur la forme

L’année 2023 a vu l’instauration de la déclaration obligatoire des biens immobiliers, à ajouter à sa déclaration d’impôts. En 2024, la règle est maintenue. Toutefois, si votre situation n’a pas évolué depuis l’année dernière (achat, cession…), il n’est pas nécessaire de déclarer à nouveau vos propriétés. À compter de cette année, il vous faudra également déclarer l’adresse des enfants rattachés à votre foyer fiscal si elle est différente de la vôtre, par exemple s’ils sont étudiants. On peut enfin noter une nouveauté sur le plan technique. Il est désormais possible de remplir votre déclaration sur l’application mobile Impot.gouv.