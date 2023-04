Remboursement des impôts : attention à cette nouvelle arnaque en ligne

Les impôts préparent l’ouverture de leur campagne 2023… et les escrocs aussi. Le 13 avril prochain marquera le début de la campagne de déclaration des revenus. Or, une nouvelle arnaque a d’ores et déjà vu le jour. En effet, des mails reproduisant l’en-tête du site Impots.gouv.fr et prétendument signés de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) tentent de piéger les internautes.