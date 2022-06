Trop tard pour déclarer vos revenus : quelles majorations d'impôts et comment limiter les dégâts ?

Si vous croyez à votre bonne étoile, rien ne vous empêche de formuler une demande gracieuse de remise de pénalités, comme le mentionne le site des Impôts. Il conviendra alors de mentionner les circonstances qui ont pu expliquer votre manque de ponctualité. Ne criez pas victoire trop vite, la décision d'effacer les pénalités reste à la discrétion de l'administration fiscale.

En désespoir de cause, aller "pleurnicher" à votre centre des impôts n'est pas forcément gagné. Là aussi, l'issue heureuse (ou pas) de votre requête dépend de la personne sur laquelle vous tomberez, qui pourra parfaitement vous rétorquer que vous aviez entre un mois et demi et deux mois pour remplir votre déclaration dans les temps... et que vous lui faites perdre le sien.