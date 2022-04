Impôts 2022 : qui a le droit à des exonérations liées au télétravail ?

Concrètement, ces allocations versées de façon forfaitaire par le patron sont exonérées dans la limite d'un certain montant : 2,5 euros par jour de télétravail, 55 euros par mois et 580 euros par an. Les frais courants, la restauration par exemple, sont exclus de cette disposition.

À noter que cette exonération ne s'applique de toute façon qu'au télétravail à domicile. Le télétravail effectué dans un espace partagé, du type coworking, n'est pas concerné.