Impôts 2022 : le revenu fiscal de référence, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ?

Pas toujours évident de comprendre le langage administratif. Lorsque l’on remplit ou vérifie sa déclaration d’impôts, mention est faite au revenu fiscal de référence. Mais qu’est-ce que ça signifie, et à quoi cela sert-il ? TF1info décrypte ce point précis de la déclaration des revenus de 2021.

Le revenu fiscal de référence est un montant en euros calculé par l’administration fiscale. Il constitue un indicateur par rapport au niveau de vie d’un foyer. Le revenu fiscal prend en compte l’ensemble des revenus d’un foyer (ceux des conjoints et des éventuels enfants à charge). L’ensemble des personnes remplit une seule et même déclaration de revenus, qu’ils soient imposables ou non.