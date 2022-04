Impôts 2022 : voici ce qu'il faut déclarer si vous percevez des loyers

Le propriétaire louant des biens meublés doit déclarer les revenus perçus en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP)*. Dès lors, ils sont qualifiés de bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Les revenus locatifs ne dépassant pas 72.600 euros sont, par principe, soumis au régime micro-BIC. Celui-ci donne droit à un abattement de 50%. L'usager peut tout de même choisir le régime réel, qui permet de déduire frais et charges. Au contraire, si les recettes annuelles dépassent les 72.600 euros, la seule alternative est le régime réel. Seule exception ? S'il s'agit de la première ou deuxième année que lesdits revenus sont supérieurs au seuil fatidique. À ce moment-là, il est encore possible de bénéficier du système micro-BIC.

La législation diffère pour les chambres d'hôtes et meublés de tourisme classés, avec un seuil rehaussé à 176.200 euros. En fonction de sa situation (lieu et utilisation personnelle du bien loué), le loueur peut aussi être amené à payer la cotisation foncière des entreprises (CFE).