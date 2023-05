Déclaration de revenus : les niches fiscales les plus oubliées par les Français

Si ces niches sont les plus avantageuses alors même qu'elles sont très souvent oubliées, il existe de nombreux autres moyens, liés à d'autres critères, pour obtenir des déductions fiscales sur sa déclaration de revenu. Climb recense les 92 niches les plus courantes à destination des particuliers. Parmi elles, sont listés les crédits d'impôt qu'il est possible d'obtenir lorsqu'on effectue des soins esthétiques au domicile d'une personne dépendante ou lorsqu'on s'abonne pour la première fois à un journal d'information politique ou général. Autre réduction disponible, des montants peuvent être déduits lors de dons et de cotisations versés aux partis politiques.

Afin de s'en sortir parmi les plus de 460 niches qui existent, il est possible de s'adresser directement à l’administration fiscale ou de se faire aider par un expert-comptable ou un avocat fiscaliste. Si le recours à de tels professionnels est payant, des initiatives gratuites sont aussi disponibles pour aider les contribuables. L'Ordre des experts-comptables, par exemple, ouvrira un numéro vert du 22 au 26 mai pour répondre à toutes les questions et permettre de ne pas se tromper lors de sa déclaration de revenus.