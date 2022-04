Impôts 2022 : quels sont les frais professionnels déductibles ?

Toutefois, il est possible de renoncer à ce régime. Un individu peut, en effet, privilégier la déduction de ses frais réels s’ils sont supérieurs à la déduction forfaitaire de 10%. Pour être déductibles, ces dépenses doivent être effectuées dans le seul but de l’acquisition ou de la conservation des revenus professionnels et être nécessitées par l’exercice d’une activité salariée. L'ensemble de ces frais doivent également être justifiés.