Dois-je déclarer aux impôts un stage rémunéré de six mois ? Le 20H vous répond

J'ai été payé pour mon stage de fin d'études qui a duré 6 mois. Faut-il déclarer ce salaire aux impôts ?

D’abord, sachez que vous devez remplir une déclaration à partir du moment où vous n’êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents et/ou que vous avez 20 ans et plus. Le ministère de l’Économie vous explique comment remplir votre première déclaration dans cet article.

Quant aux salaires issus d’un stage de fin d’études : la bonne nouvelle, c’est que vous ne payerez pas forcément d’impôts dessus. Ces revenus sont exonérés d’impôts dans la limite de 18.760 euros, le montant annuel du SMIC. Mais attention, pour ça, il faut bien penser à cocher la case "apprentis / stagiaires", comme précisé sur le site des impôts.