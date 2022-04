Impôts : faut-il déclarer ses revenus de Vinted, Airbnb ou BlablaCar ?

C'est, en revanche, différent lorsqu'on propose un service (et non un bien d'occasion) via les plateformes en ligne. Dès lors, le moindre euro perçu doit être déclaré au fisc. Mais là encore, des seuils d'éligibilité à l'impôt existent. Ainsi, les revenus issus des locations de voiture sont imposables dès qu'ils dépassent 305 euros par an. C'est la même chose pour la location d'un logement, via Air BNB notamment, excepté s'il s'agit de la résidence principale (le seuil est alors porté à 760 euros par an). Lorsqu'une personne continue à occuper les lieux pendant ladite location, le seuil est fixé à 190 euros par an et par m² en Île-de-France et à 140 euros dans le reste du pays.