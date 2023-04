Impôts 2023 : quels risques en cas de retard ou d'oubli dans la déclaration ?

Sachez par ailleurs, qu'en cas d'erreur sur votre déclaration en ligne, il est possible de la modifier même après la date limite de dépôt. Il vous suffit de vous connecter à votre espace particulier, sur le site impots.gouv.fr, et de cliquer sur "Accédez à la correction en ligne". Vous procédez à la correction des éléments erronés et vous validez. Un nouvel avis d'impôt sera émis. Vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne autant de fois que vous le souhaitez, y compris après signature. Si c’est une déclaration papier, il faut adresser un courrier à votre service des impôts.