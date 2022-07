Impôts 2022 : allez-vous recevoir un remboursement du fisc ce jeudi 21 juillet ?

Les virements du fisc seront envoyés, "dans la plupart des cas, soit le 21 juillet soit le 2 août 2022", prévient le ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique dans un communiqué publié ce lundi 18 juillet. Ils porteront le libellé "REMB IMPOT REVENUS" sur les relevés bancaires et seront indiqués comme émis par "DGFIP FINANCES PUBLIQUES". À noter que les intéressés dont le fisc n'a pas les coordonnées bancaires recevront pour leur part un chèque adressé à leur domicile.