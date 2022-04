Impôts 2022 : le calendrier des dates à ne pas manquer

Quand devrez-vous payer vos impôts en 2022 ? Le ministère des Finances peaufine encore son calendrier mais nous connaissons désormais les dates clé de nos déclarations de revenus.

Depuis 2020, l’impôt est directement retenu à la source. La Direction générale des finances publiques prélève sur votre salaire auprès de votre employeur l’impôt que vous devez à l’Etat. Mais vous n’échappez pas pour autant à la traditionnelle déclaration de revenus. Votre situation peut évoluer (mariage, naissance d’un enfant, ouverture d’une assurance-vie, évolution de votre taux, etc.) et vous devez vérifier les informations vous concernant sur la plateforme en ligne impots.gouv.fr. En cas de changement de situation, de baisse ou de hausse des revenus, vous pouvez modifier votre taux de prélèvement à tout moment dans la rubrique "Prélèvement à la source". Un nouveau taux sera calculé et transmis à votre employeur pour les prochains prélèvements.