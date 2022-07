Impôts : si vous recevez plusieurs sanctions pour les mêmes faits, vous avez le droit de les contester

En 2016, le Conseil constitutionnel a admis cette situation. Les juges exigent néanmoins que le cumul des deux sanctions ne dépasse pas le maximum prévu par l’une d’elles et qu’il s’agisse d’un des "cas les plus graves". La définition n’a pas été précisée et doit donc être appréciée par le tribunal. "La gravité résulte notamment du montant fraudé et de la nature des agissements commis", a seulement expliqué le Conseil constitutionnel.

La Cour de cassation a donc annulé la condamnation de ce justiciable à 15 000 euros d’amende. Le juge, en appel, n’avait pas vérifié s’il était devant l’un des "cas les plus graves".