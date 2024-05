Ce jeudi 23 mai était le dernier jour pour valider sa déclaration de revenus en ligne dans 19 départements. Alors que les dates limite s'enchainent aussi dans les autres, certains contribuables songent déjà à de possibles erreurs ou oublis. Mais est-il possible de modifier sa déclaration, et si oui, jusqu'à quand ?

19 départements ont ouvert le bal le 23 mai et les autres vont suivre à échéances différentes, mais rapprochées, jusqu'au 6 juin. Alors que la campagne de déclaration des revenus 2023 touche à sa fin, certains contribuables s'interrogent peut-être sur la possibilité ou non de procéder à une correction. Est-ce possible dans tous les cas, quelles que soient les rectifications concernées et que cette dernière ait été effectuée en ligne ou en version papier ?

Oui, c’est toujours possible "en cas d’erreur ou d’oubli", précise le site du service public. Ça l'est d’autant plus si vous avez déclaré vos revenus en ligne. À ce titre, il est d'ailleurs bon d'avoir à l'esprit qu’il vaut mieux envoyer une déclaration pour la corriger après, plutôt que de manquer le coche du dépôt. Et pour cause : si vous ne déclarez pas vos revenus dans les temps, vous risquez des pénalités financières conséquentes, comme le détaille le site du service public. De 10 à 40% de majoration selon l’importance du retard, plus des intérêts qui s’additionnent tous les mois.

Avant la date limite

Dans le détail, s'il s'agit d'une déclaration en ligne, il est possible de la modifier autant de fois que souhaité, y compris après signature. Il est toutefois recommandé de la corriger avant votre date limite de dépôt, sous peine que la rectification en ligne soit considérée comme tardive et entraîne d'office l'édition d'un nouvel avis d'impôt qui sera, de fait, réceptionné après les délais habituels.

En cas de déclaration papier, il est également possible de procéder à une rectification jusqu'à la date limite de dépôt, en adressant une déclaration rectificative auprès du service des impôts des particuliers dont vous dépendez. À noter toutefois que celle-ci doit reprendre l'intégralité des rubriques, y compris celles pour lesquelles aucune modification n'est apportée.

Après la date limite

Après la date limite de dépôt, la rectification reste possible pendant la période d’ouverture du service de la correction en ligne, accessible même si vous avez bénéficié de la déclaration automatique. Cette année, vous pourrez modifier votre déclaration de revenus en ligne du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus. Il suffira de vous connecter à votre espace particulier et de cliquer sur "Accédez à la correction en ligne" pour procéder à la correction des éléments erronés, avant de valider. Après traitement de la déclaration corrective, un second avis d'impôt sera alors émis.

Et après le 4 décembre ? Il faudra le cas échéant présenter une réclamation auprès de la direction générale des Finances publiques pour procéder à une modification de la déclaration. "Vous aurez alors jusqu’au 31 décembre N+2 pour le faire en ligne depuis la messagerie sécurisée de votre espace particulier sur impots.gouv.fr", précise le ministère de l’Économie.

À noter enfin que si la plupart des erreurs sont rectifiables directement en ligne, via votre espace personnel et depuis un ordinateur, la correction n’est pas possible pour certains oublis, comme un changement de situation familiale (mariage, divorce), qu'il faudra impérativement déclarer via un formulaire papier.

Il en va de même si vous avez déclaré vos revenus sur papier : il faut alors adresser un courrier aux services des impôts jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la mise en recouvrement indiquée sur l’avis d’impôt ou renvoyer une nouvelle déclaration.