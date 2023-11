Impôts : trois options pour défiscaliser avant la fin de l'année

Le Plan épargne retraite connaît un succès important auprès des épargnants depuis sa mise en place en 2019. Si vous n’en avez pas encore et que vous cherchez un placement fiscalement intéressant, c’est l’occasion d’en ouvrir un. Il permet de se garantir une rente ou un capital au moment de la retraite. Surtout, les sommes versées sont déductibles des revenus imposables, dans une certaine limite.

Le plafond est fixé à 10 % des revenus professionnels nets dans la limite de 35 194 euros ou 4 114 euros si ce montant est supérieur. Ces chiffres sont valables qu’il s’agisse d’un PER d’entreprise (obligatoire ou collectif) ou d’un PER individuel pour un salarié. Les indépendants bénéficient d’un régime particulier. Le plafond est fixé à 10 % de vos bénéfices imposables dans la limite de 351 936 euros auxquels s’ajoutent 15 % du bénéfice imposable compris entre 43 992 euros et 351 936 euros. S’il est possible de détenir plusieurs PER, les avantages fiscaux ne sont pas cumulables. Il ne faut pas non plus oublier que le déblocage des fonds avant la retraite se fait sous conditions et peut entraîner des frais.