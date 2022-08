Impôts 2022 : une erreur dans votre déclaration de revenus ? Le service de correction en ligne est ouvert

Concrètement, il suffit de rectifier les montants initialement saisis et de cocher ou décocher les cases. A l'issue de l'opération, un mail de confirmation vous est immédiatement envoyé. Dans un second temps, une fois vos nouvelles informations traitées, vous recevrez un avis d'impôt corrigé, avec un montant éventuellement plus haut ou plus bas qu'au départ.