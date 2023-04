Vinted, Airbnb, BlaBlaCar... comment déclarer aux impôts les revenus issus de ces plateformes

Si les plateformes en ligne telles que Vinted, Le Bon Coin, Airbnb ou BlaBlaCar permettent de vider ses placards, de réduire son impact environnemental ou encore de rentabiliser sa résidence secondaire, elles permettent aussi d'arrondir les fins de mois de ses utilisateurs. Et qui dit revenus dit déclaration de ceux-ci aux impôts.

Les Français sont appelés à déclarer en ligne leurs revenus de 2022 jusqu'au 8 juin, et le service des impôts a publié une notice pour les contribuables qui tirent des revenus de ces plateformes en ligne. En effet, la location d'un logement meublé, le covoiturage, la vente de biens, ou encore la réalisation d'un service contre une rémunération, y compris lorsqu'ils sont occasionnels, "sont susceptibles d'être imposés conformément à la législation existante et soumises à des obligations déclaratives auprès de l'administration fiscale" et doivent donc être déclarés.