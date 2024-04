Indemnisation des catastrophes naturelles : qu'est-ce que cette surprime que nous payons tous (et qui va augmenter) ?

Dans nos contrats d'assurance, nous payons tous une surprime catastrophe naturelle, appelée cat' nat'. Et avec la multiplication des événements climatiques, elle va augmenter en janvier prochain, de 16 euros environ. On vous explique.

Dans le Pas-de-Calais, les habitants de Blendecques ont été durement touchés par des inondations à répétition cet hiver. À l'image de Vincent Maquignon, qui s'est retrouvé avec 1,30 mètre d'eau dans son salon et une maison entièrement à refaire. Il vient tout juste de recevoir le chiffrage de son assurance. "J'ai touché 136.853 euros exactement", indique-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. Une somme qui représente la moitié de la valeur de sa maison, prise en charge grâce aux cotisations de tous les titulaires d'une assurance-habitation en France. "Que tout le monde y participe, je trouve ça logique parce qu'on voit toutes les inondations qui commencent à arriver partout", poursuit-il.

Le mécanisme se cache derrière une petite ligne sur votre contrat d'assurance-habitation, peu importe votre région : c'est la surprime catastrophe naturelle, appelée cat' nat'. Et peu de Français la connaissent. Elle va pourtant augmenter au 1ᵉʳ janvier 2025, passant de 12% à 20% pour les habitations, soit en moyenne 16 euros de plus par foyer et par an.

Cette hausse générale fera également passer la surprime de 12% à 20% pour les contrats d'assurance professionnelle, de 6% à 9% celle sur les contrats vol et incendie, constituant ainsi une manne supplémentaire de 1,2 milliard d'euros par an, selon le ministère de l'Économie. "Si on n'avait pas augmenté le montant de ces surprimes, peut-être qu'à un moment donné le fonds se serait retrouvé vraiment trop en déficit. Mais derrière, ça veut dire quoi ? Ça aurait été le contribuable qui aurait dû mettre la main à la poche", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com.

L'augmentation des primes a été décidée par le gouvernement pour compenser l'ampleur des sécheresses et des inondations, qui font gonfler la facture des assureurs. Il faut dire que le coût des catastrophes naturelles en France est passé de 2,7 milliards d'euros dans les années 2000 à environ six milliards d'euros par an aujourd'hui.

Pour autant, il s'agit d'une première hausse de la surprime depuis près de 25 ans, alors qu'un rapport, remis au gouvernement cette semaine, recommande d'augmenter ce montant de quelques euros par contrat chaque année.