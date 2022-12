Indemnité carburant : à partir de quand sera-t-il possible de la demander ?

On connaissait déjà le montant et les modalités pour en bénéficier, on connaît désormais la date de son lancement. Alors que le gouvernement a annoncé, mercredi 7 novembre, la mise en place d'une indemnité carburant de 100 euros à destination des travailleurs français les plus modestes - soit environ 10 millions de personnes - le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé le calendrier de mise en place de cette aide, ce jeudi matin sur RMC.

Ainsi, il sera possible de se rendre sur le site des impôts - www.impôts.gouv.fr - dès le 16 janvier afin de réclamer son indemnité carburant. "L'indemnité carburant sera disponible à partir du 16 janvier. Tous ceux qui utilisent leur véhicule pour aller travailler pourront aller chercher l'aide sur le site de la Direction générale des finances publiques [...] On a voulu, avec Elisabeth Borne, faire simple, massif et immédiat", a détaillé Bruno Le Maire.