Indemnité carburant, chauffage au bois et au fioul... Le point sur les aides que vous pouvez encore demander

Lancé en janvier, le dispositif de l'indemnité carburant prendra fin ce vendredi 31 mars, après avoir été prolongé d'un mois. Cette aide de 100 euros, sous conditions de ressources, est destinée aux automobilistes qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ou directement pour travailler. Ce sont dix millions de foyers fiscaux les plus modestes qui sont éligibles à cette enveloppe, qui représente une remise de plus de 10 centimes par litre pendant un an, selon l'exécutif. Cette aide était venue remplacer la ristourne généralisée à la pompe qui a cessé à la fin de l'année 2022.

Pour faire sa demande juste avant la clôture du dispositif, rendez-vous sur le site ict.impots.gouv.fr. Un formulaire à remplir par exemple sur son téléphone, comme l'a fait Adrien Rodriguez, un bénéficiaire qui a failli manquer le coche de peu. "100 euros, c'est pas mal, mais une seule fois dans l'année, ce n'est peut-être pas assez", réagit le jeune homme dans le reportage du 20H de TF1, à retrouver en tête d'article. Près de quatre millions de personnes ont déjà reçu un versement.