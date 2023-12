Indemnité carburant : les nouvelles conditions pour la toucher en 2024

L'indemnité carburant est un dispositif qui va évoluer à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. Le versement de cette aide sera activé uniquement en période de forte hausse des prix du carburant. 1,6 million de Français supplémentaires pourront par ailleurs être éligibles à cette indemnité.

Ne parlez plus de chèque carburant, mais bien d'indemnité. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a précisé ce matin les contours de l'évolution de ce dispositif. "Les chèques carburant, c'est fini", a lancé le ministre, faisant référence à la précédente mesure mise en place au début de l'année 2023, face à la montée en flèche des prix de l'essence. Alors, 10 millions de Français les plus modestes pouvaient prétendre à cette aide de 100 euros, versée par l'État après en avoir fait la demande.

Mais, à partir du 1ᵉʳ janvier 2024, ce coup de pouce de 100 euros ne sera pas reconduit automatiquement. Le nouveau fonctionnement de l'indemnité carburant sera "un dispositif de protection quand les prix du carburant explosent", a justifié Bruno Le Maire, invité de BFMTV ce jeudi matin. En résumé, il n'y aura pas de versement à attendre au début de l'année prochaine tant que les prix à la pompe resteront à leur niveau actuel. Ces derniers jours, le montant à payer pour un litre de sans-plomb 95 par exemple tournait autour d'1,79 euro en moyenne.

Un seuil autour d'1,95 euro du litre pour activer cette aide

De cette manière, l'indemnité carburant sera donc activée uniquement lorsque les tarifs s'envoleront de nouveau à l'avenir. "Si demain, ce que je ne souhaite pas bien entendu, vous avez une crise qui s'aggrave au Proche-Orient, que les prix du pétrole explosent et que par conséquent, vous avez des prix à la pompe qui approchent les 2 euros, je déclencherai le dispositif d'indemnité carburant travailleurs", a ainsi donné en exemple Bruno Le Maire.

Le prix précis devant être atteint pour déclencher cette mesure n'a pas encore été tranché définitivement. Mais Bruno Le Maire a laissé entendre que la barre des "1,95 ou 1,96 euro du litre" d'essence pourrait constituer la future limite pour verser cette aide. Elle interviendra en tout cas "au moment où les gens nous disent qu'ils ne peuvent plus aller travailler", indique le ministre. Avant de préciser : "La dernière fois, on l'a mise en place quand les carburants ont atteint 1,95 euro, ça me paraît être un seuil raisonnable."

Par ailleurs, les conditions d'accès à cette aide sont aussi un peu modifiées. 1,6 million de personnes supplémentaires seront éligibles à ce dispositif par rapport à 2023. Il faudra toutefois en faire la demande auprès de la Direction des Finances publiques. L'enveloppe totale de cette aide représente un budget de 600 millions d'euros pour l'État.