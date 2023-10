Indemnité inflation : des centaines de milliers de bénéficiaires ont touché deux fois les 100 euros

Une erreur qui coûte cher. La Cour des comptes a révélé, dans un rapport publié ce mercredi 11 octobre, un nombre important de doublons dans le versement d'une prime en 2021. Il y a deux ans, le gouvernement avait pris la décision d'aider les ménages les plus modestes en instaurant une "indemnité inflation" d'un montant de 100 euros. Elle était destinée aux personnes de 16 ans et plus, résidant en France, avec des ressources inférieures à 2.000 euros net par mois. La somme était versée par les employeurs ou les organismes sociaux des bénéficiaires, qui étaient à leur tour compensés par l'Etat.