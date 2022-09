Votre assurance-vie est-elle en danger ?

Actuellement, peu de placements peuvent se vanter de battre l’inflation. C’est le cas des meilleures SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier). C’est pourquoi on parle de placement anti-inflation. La SCPI est actuellement en tête dans les classements des meilleurs placements.

Le saviez-vous ? La SCPI est un placement qui permet d’investir en immobilier très simplement contrairement à l’achat d’un appartement locatif. Une SCPI détient un important patrimoine immobilier qu’elle va louer à des sociétés dans des secteurs stratégiques. Dans une SCPI, il n’y a aucune gestion, l’investisseur reçoit directement les loyers sur son compte bancaire sans s’occuper de rien.

Les investisseurs ont compris les difficultés d'investir dans des appartements locatifs en 2022, plus d’un million ont fait le choix de la SCPI ! C'est plus facile et plus rentable notamment grâce au site de La Centrale des SCPI (www.centraledesscpi.com).

Les meilleures SCPI ont un rendement supérieur à 6 % versés directement sur votre compte bancaire.

En plus du rendement, la valeur des SCPI peut aussi s’améliorer avec les prix de l’immobilier. On a assisté en 2022 à de nombreuses revalorisations du prix des SCPI.

Exemple : avec 50 000 € placés sur une SCPI rapportant 6 %, l'investisseur perçoit 250 euros par mois de loyers. De quoi mettre du beurre dans les épinards !

Loyers et prix de l’immobilier en hausse peuvent profiter aux SCPI. C’est donc un excellent placement anti-inflation pour protéger son épargne de la crise et augmenter son pouvoir d’achat.