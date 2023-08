Inflation : le livret A protège-t-il vraiment votre épargne ?

Le niveau de rémunération du livret A a vécu une évolution d’une rare intensité depuis deux ans. De 0,5 % en 2021, son taux d’intérêt a connu des hausses successives pour atteindre 3 % en février 2023. Un niveau qu’il n’avait pas connu depuis la crise financière de 2007 – 2008. Et pour cause, le placement préféré des Français est en partie indexé sur l’inflation. Il augmente donc avec la hausse des prix, mais dans des proportions différentes. Son taux est, en effet, calculé en fonction de l’inflation des six derniers mois d’une part d’une part et des taux interbancaires européens à court terme d’autre part. Or, ces derniers ne fluctuent pas dans les mêmes proportions et à la même vitesse.