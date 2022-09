Pensions de retraite : qui est concerné par la revalorisation, et pour quel montant ?

D'après les statistiques de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), le montant moyen de la retraite de base du régime général (y compris les indépendants) est de 755 euros bruts. L'augmentation de 4% correspond donc à un montant de 30 euros. Pour Marie-Françoise, une retraitée de 66 ans et ancienne femme de ménage qui touche une pension de 807 euros, dont 717 euros de retraite de base mensuelle, l'augmentation est de 28 euros. "Quand les gens ont de grosses retraites, ça va, ça fait pas beaucoup, mais quand vous avez une petite retraite, ça fait du bien quand même", explique la retraitée, qui dit même en avoir "la chair de poule".

Cet avis n'est pourtant pas partagé par Christian, ancien cadre, et Joëlle, ancienne comptable, qui ne travaillent plus depuis une dizaine d'années. Ces deux retraités de 70 et 71 ans touchent à eux deux 2320 euros de retraite. Ils vont ainsi bénéficier de 50 euros en plus chaque mois. Dérisoire selon eux. "Si vous n'avez pas le bonheur de gagner à l'EuroMillions, surtout avec l'euro actuellement, le coût de la vie, c'est ridicule", s'agace Christian.

À noter que, selon les régimes, la revalorisation ne touchera pas tous les retraités de la même façon. Le Figaro explique ainsi que les fonctionnaires seront en effet avantagés par rapport aux salariés du privé. En effet, la retraite de base sur laquelle se calcule la revalorisation représente environ 98% de la pension des agents de la Fonction publique contre 70% pour un salarié non cadre et seulement 50% pour un salarié cadre, selon le cabinet Sapiendo, cité par le quotidien. Le gain sera ainsi plus important pour un fonctionnaire que pour un salarié du secteur privé.