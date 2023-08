INFO TF1-LCI - Factures d’électricité exorbitantes : Eni va verser 50 millions d’euros à ses 100.000 clients lésés

De nombreux consommateurs ont alerté ces derniers jours sur les montants astronomiques des sommes réclamées par leur fournisseur d'électricité. Le médiateur de l'énergie a été saisi du dossier. Au-delà du cas d'ENI, MintEnerfie, Wekiwi et Mega ont également été épinglés. Il leur est notamment reproché de ne pas avoir indiqué à leurs clients la hausse des tarifs de l'énergie, une pratique illégale. Une abonnée d'Eni, Christine, raconte ainsi dans le reportage de TF1 en tête de cet article sa surprise lorsqu'elle a reçu sa facture d'électricité du mois de juillet : son fournisseur lui a demandé 1 224 euros de rattrapage. En cause, un prix du kilowattheure multiplié par sept en un an. Mais elle aussi n'avait pas été prévenue de cette augmentation.