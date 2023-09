Installer une chaudière sans vérifier son bon fonctionnement peut coûter cher

En appel, la Cour limite la responsabilité du chauffagiste. Après évaluation du dommage, ce professionnel n’avait été condamné qu’à en payer 10 %.

Cependant, la plus haute juridiction française revient sur cette décision. "Dès lors que ce professionnel devait une exécution parfaite de sa prestation, ce qui n’a pas été le cas, et qu’il a concouru, même faiblement, à la réalisation du dommage, ses clients pouvaient lui réclamer l’indemnisation de la totalité de l’achat. Car celui qui a une obligation peut être condamné au paiement du dommage entier s’il ne l’exécute pas complètement et ne justifie pas en avoir été empêché par un événement de force majeure, extérieur, imprévisible et irrésistible", assure la Cour de cassation.