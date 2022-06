CARTE - Aléas climatiques : ces régions où les primes d'assurance habitation flambent

"Devant la fréquence, la récurrence des évènements, cela coûte de plus en plus cher en dégâts", explique Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland, dans le reportage de TF1. "Les évènements de la Pentecôte (marquée par de violents orages, NDLR) ont été estimés à 950 millions d'euros en dédommagements. Ces évènements vont être de plus en plus nombreux à survenir et vont coûter de plus en plus cher", poursuit-elle.

En conséquence, "certains assureurs commencent par ailleurs à ne plus vouloir couvrir des zones trop exposées", voire "y proposent des contrats à un tarif prohibitif, ce qui revient à peu près au même", selon Assurland. Si bien que le comparateur craint que certaines personnes en viennent à se priver d'assurance à cause des prix proposés. Par ailleurs, ce sont les maisons qui sont les plus exposées à ces risques : leur prime d'assurance, montant en moyenne à 260 euros, augmente davantage que celle des appartements, dont la cotisation grimpe en moyenne à 180 euros.