Investir dans l’or : cinq conseils pour éviter les pièges

Valeur refuge par excellence, l’or peut attirer les investisseurs en période de crise. Il s’agit cependant d’un produit particulier par la diversité de ses formes, son marché et sa fiscalité. Il convient donc de connaître certaines règles avant d’investir dans le métal jaune.

En période de crise économique, les investisseurs peuvent avoir le réflexe de se tourner vers les "valeurs refuges". Parmi elles, on cite souvent l’or, dont on imagine mal la valeur s’effondrer. Mais l’achat et la vente de métal jaune, quelle que soit sa forme, nécessitent de prendre certaines précautions. Il est hasardeux de s’improviser investisseur dans l’or. On pourra cependant respecter quelques conseils de base et idéalement se faire aider par un professionnel du secteur.

Quelles sont les règles pour acheter de l’or "physique"

Lorsqu’on parle d’achat d’or, on imagine un petit trésor caché dans un coffre. Pièces, lingots, lingotins et plaquettes constituent l’or "physique". Son achat est très encadré. Il faut que sa pureté soit au minimum de 99,5 %. Les pièces doivent avoir cours ou avoir eu cours dans leur pays d’origine. Il est impératif d’acheter son or auprès d’une agence bancaire ou d’un courtier agréé. Il vous sera remis sous scellé avec un numéro de série. Aussi tentant qu’il puisse être de l’ouvrir pour l’admirer, il convient de conserver l’emballage et les données d’identification intacts. Ils permettront de revendre les pièces et lingots beaucoup plus facilement. Cela aura aussi un impact sur le montant des taxes à la revente.

Connaître les particularités fiscales

En effet, l’investissement dans l’or physique peut avoir un intérêt fiscal. L’achat est exonéré de TVA et aucune imposition n’est possible durant la période de détention. Si vous êtes en mesure de fournir la date et le prix d’achat de votre or, vous serez imposé uniquement sur la plus-value à un taux maximum de 36,2 % actuellement. Mais vous pouvez bénéficier d’un abattement de 5 % par an dès la deuxième année de détention, et donc d’une exonération totale au bout de 22 ans. Si vous ne pouvez démontrer l’origine de vos pièces ou lingots, vous subirez la taxe classique sur les métaux précieux de 11 % du prix de vente.

Tenir compte du problème de stockage

L’or physique doit également être stocké. Le conserver chez soi expose à des risques, même au sein d’un coffre. Aucun système n’est totalement inviolable et d’une manière générale, il n’est pas prudent de conserver des sommes importantes chez soi. Trop bien caché, l’or peut aussi être perdu en cas de décès des propriétaires qui n’auraient pas pris soin de prévenir leurs héritiers. Il est préférable d’opter pour un coffre externalisé au sein d’une banque ou d’une agence spécialisée. Cela aura un coût à prendre en compte pour le retour sur investissement.

Faut-il opter pour l’or "papier" ?

Le meilleur moyen de se libérer de la contrainte de la conservation est de préférer "l’or papier". Il s’agit d’investissement en bourse dans des produits liés au cours de l’or. Il peut s’agir d’actions de sociétés aurifères, directement ou via des portefeuilles ou produits comme les Sicav. Il existe également des produits reproduisant le cours de l’or. Appelés trackers ou certificats, ceux-ci présentent cependant plus de risques et sont réservés à une clientèle avertie. Plus aisé à acquérir, conserver et revendre, l’or papier est cependant moins intéressant fiscalement. Il est soumis au taux commun des plus-values mobilières, de 30 %. On peut cependant opter pour une intégration à l’impôt sur le revenu.

Choisir selon ses objectifs et son profil

Le fait que l’or soit considéré comme une valeur refuge ne signifie pas que son cours est stable. Il peut énormément varier, à court comme à long terme. Par exemple, entre avril et octobre, le prix du kilo a oscillé entre 55.466 et près de 60.000 euros, soit une variation de près de 10 %. En 20 ans, la valeur de l’or a été multipliée par cinq, mais pas de manière linéaire. L’investissement dans l’or physique sera plus adapté à un investissement à long terme, que ce soit pour des raisons pratiques et fiscales. Il sera aussi plus accessible aux novices à condition de passer par des professionnels. Pour limiter les risques liés à la volatilité du marché, il est par ailleurs recommandé d’acheter de l’or par petite quantité en plusieurs fois. L’or papier se prêtera davantage à un investissement à court terme, mais il est plus risqué et nécessite une certaine connaissance du marché.