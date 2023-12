Investir de petites sommes : est-ce que c’est possible ?

L’investissement des économies dont on peut se passer doit être un réflexe. Mais de nombreux ménages ne disposent pas d’une grande réserve de trésorerie. Toutefois, il existe bien des moyens de faire fructifier un capital, même modique.

Lorsqu’on a de l’argent de côté et déjà une épargne de précaution, il est nécessaire de l’investir. Le laisser dormir sur un compte courant fait baisser sa valeur au gré de l’inflation. Cette dernière a cependant privé les ménages d’une partie de leur pouvoir d’achat. D’autres peuvent avoir déjà investi l’essentiel de leurs économies dans des projets ou des produits à long terme (crédit immobilier, PER, PEL…). Mais contrairement à une idée répandue, l’investissement n’est pas réservé aux personnes disposant de liquidités importantes. Il est aussi possible de faire fructifier un capital modeste à travers certaines opérations.

Investir dans la pierre avec peu de revenus

A priori, l’investissement immobilier demande un apport significatif. Mais il est aussi possible de miser sur le petit immobilier locatif. On peut citer les caves et box, mais les plus intéressants resteront les parkings et garages. Leur prix de vente et le loyer envisageable seront très variables selon le type d’emplacement (fermé, couvert, en sous-terrain…) et surtout la localisation. Le prix peut aller de quelques milliers à plus de 20 000 euros, notamment à Paris. La rentabilité est souvent intéressante et supérieure à celle de l’immobilier locatif (entre 5 % et 12 %). Les frais d’entretien et les charges sont limités. Il est cependant important de bien choisir la zone. Préférez les centres-villes où se garer est complexe et évitez les zones de constructions neuves dans lesquelles les parkings sont souvent intégrés.

Une autre solution pour investir dans la pierre à moindre coût est de passer par une société civile de placement immobilier (SCPI). Cette entité, non cotée en bourse, mutualise les fonds de différents investisseurs afin d’acheter des biens et de les exploiter. Il peut aussi bien s’agir de logements que de locaux commerciaux. La SCPI permet de profiter de la rentabilité et de la sécurité de la pierre sans pour autant y placer des sommes trop importantes.

Quels placements avec 50 ou 100 euros par mois ?

L’immobilier demande tout de même de disposer d’une somme significative. Bien des ménages qui ne souhaitent pas prendre un nouveau crédit cherchent plutôt à placer de petites sommes chaque mois. Plusieurs choix s'offrent à eux. On peut citer en premier lieu l’assurance-vie. Il s’agit d’un produit sécurisant, avec versement d’une rente à son échéance. Elle est très modulable, car peut être composée de placements variés. On peut ainsi demander à payer les « primes » de manière fixe et régulière ou plus librement selon sa situation.

L’investissement en bourse n’est pas non plus réservé à une élite financière. Il est possible, même avec peu de moyens, d’acquérir des actions, obligations ou trackers (des valeurs indexées sur un indice boursier, comme le CAC 40). Sauf à avoir déjà des connaissances en la matière, il est recommandé de passer par un professionnel qui vous conseillera selon vos moyens. Il vaut mieux envisager ces placements boursiers comme un investissement à long terme. Avec peu de moyens, "jouer en bourse" à court terme est risqué, et les rendements envisageables resteront finalement faibles.

Art, objets de collection ou or

Enfin, on peut acheter des biens matériels d'une valeur modeste mais susceptible d’augmenter. Les objets de collection ou « vintage » en sont un exemple, de même que les objets d’art qui présentent en plus des avantages fiscaux. Toutefois, il faudra avoir un minimum de connaissances du secteur, diversifier son investissement dans de nombreux objets et les conserver en parfait état. Cela demande du temps et de l’espace. L’or est une autre alternative. Il est d’ailleurs recommandé, lorsqu’on opte pour cet investissement, d’en acquérir de petites quantités régulièrement. Cela compense les risques liés aux variations du marché. Il est fortement conseillé de passer par un professionnel, car il s’agit d’un secteur très réglementé.