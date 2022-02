Valoriser son épargne avec de l’immobilier

Acquérir un bien immobilier, pour en faire sa résidence principale ou le louer, fait partie des meilleurs investissements possibles. Dans une étude publiée en septembre, le service de courtage immobilier Papernest assure que 82 % des Français voient l’immobilier comme un investissement sûr et rentable, contre 7 % pour la Bourse. La rentabilité des biens, quels qu’ils soient, dépasse en effet la plupart des investissements et surpasse l’inflation. 58 % des Français possèdent aujourd’hui leur logement. De nombreuses manières très différentes d’acheter permettent à des propriétaires hétéroclites de s’y retrouver sans se ruiner.

- Achat sec : acquisition classique d’un bien immobilier, financé par un apport net et un prêt bancaire. Une ville moyenne, étudiante et attractive qui étend ou modernise une partie de ses transports en commun se révèle idéale. La demande de location y demeure forte due à la présence d’universitaires, de commerciaux et d’un généreux bassin d’emplois. La valeur du bien devrait augmenter grâce aux transformations urbaines. Les premiers prix démarrent à partir de 30 000 €.

- Co-acheter : vous pouvez participer à une campagne de crowdfunding en prêtant la somme que vous voulez. Il s’agit ici d’aider un promoteur à boucler le financement de son projet pour un logement neuf ou subventionner des travaux dans l’ancien. Attention, vous ne deviendrez pas propriétaire et vous n’aurez aucune contrainte (pas de travaux à financer par exemple). Dans ce cas-là, il s’agit de prendre une part d’un logement à louer. Les intérêts perçus peuvent atteindre 12 %.

- Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) : à partir de 1 000 €, vous devenez actionnaire d’une société disposant de logements et ou bureaux, commerces, etc. Vous mutualisez les risques et apportez en cas de location un rendement d’environ 4,5 % que vous percevrez chaque trimestre au prorata de votre participation de départ. Vous pourrez vendre vos parts quand vous voudrez pour récupérer des liquidités.