J'ai répondu à une offre pour une chaudière à 1 euro... qui ne fonctionne pas : le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante habitante du Bas-Rhin dont la chaudière à granulés à 1 euro ne marche pas. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Michèle, de Wissembourg, dans le Bas-Rhin, a répondu à une offre pour une chaudière à granulés à 1 euro, mais l'installation ne fonctionne. Que peut-elle faire ?

Michèle a été séduite par une offre proposée par une grande enseigne de bricolage : l’installation d’une chaudière à granulés à 1 euro (après déduction des aides, notamment MaPrimeRenov). Les techniciens démontent son ancienne chaudière au fioul et installent la nouvelle. Problème : ça n’a jamais vraiment fonctionné. Elle se chauffe donc désormais avec deux radiateurs électriques, la facture grimpe et aucune solution ne lui est apportée.

Alors, que faire ? Déjà, il faut identifier son interlocuteur. L’offre est proposée par une enseigne de bricolage, mais Michèle a signé un contrat avec une autre société. Elle-même a fait appel à un sous-traitant. Dans ce genre de cas, on le rappelle, vous n’avez qu'un seul interlocuteur, c’est la société avec laquelle vous avez signé le contrat. En l’occurrence pour Michèle, c’est l’installateur de la chaudière et non pas l’enseigne de bricolage, qui n’a joué que le rôle d’intermédiaire.

Dans un premier temps, il faut essayer de résoudre le problème à l’amiable, mais une fois le dialogue rompu, il faut agir.

"D’abord, il faut envoyer une lettre recommandée au professionnel et le mettre en demeure de venir reprendre les travaux. On lui fixe un délai raisonnable pour s’exécuter, 15 jours en général", nous explique maître Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, expérimenté dans le domaine des énergies renouvelables.

"Si la situation n’évolue pas, il faut prendre un avocat et lancer une procédure devant le Tribunal Judiciaire. Un artisan doit réaliser un travail conforme à sa destination et accompli dans les règles de l’art", précise maître Rouland. Je vous rappelle aussi qu’un artisan chauffagiste est tenu par une obligation de résultat : c’est simple, après son intervention, le chauffage doit fonctionner.

Que peut obtenir Michèle au terme de cette procédure ? Dans son cas, elle peut demander la mise en conformité de son installation. Si l’installateur ne s’exécute pas, un autre artisan peut intervenir aux frais du fautif. Elle peut aussi demander la réparation de son préjudice, parce qu’elle est restée de longs mois sans chauffage.

Envoyez vos questions

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.