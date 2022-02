J’ai souscrit une garantie payante au moment de l’achat, puis-je la résilier du jour au lendemain ? Le 20H vous répond

Après deux passages au service après-vente et deux pannes, puis-je exiger que le vendeur me rembourse ?

Oui, on revient à la garantie légale de conformité ! A partir du moment où vous signalez un défaut au vendeur, il a trente jours pour agir : remplacer ou réparer l’objet. « Et quand on dit réparer, c’est régler définitivement le problème, il y a une obligation de résultat », précise Raphaël Barthlomé, de l’association UFC Que Choisir, qui plaide pour une meilleure réparabilité des objets.

Sinon, vous êtes effectivement en droit de demander le remboursement. Depuis le 1er janvier 2022, le fait de faire réparer un article prolonge la durée de la garantie légale de conformité : six mois de plus, « donc au total, vous êtes protégé pendant 30 mois ».