Peut-on tondre sa pelouse le dimanche ou les jours fériés ?

Un décret de 2006 dispose que les bruits d'un engin électrique ne doivent pas "par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé". Pour limiter les nuisances sonores causées par le bricolage ou le jardinage, ce décret a instauré des plages horaires pour tondre sa pelouse. En semaine, vous pouvez vous adonner à votre activité de 8 h 30 à 12h et de 14h à 19 h 30. Le samedi, la tonte du gazon est possible de 9h à 12h et de 15h à 19h. Le dimanche, la plage horaire s'étend de 10h à 12h et de 16h à 18h. Enfin, tondre sa pelouse est aussi possible les jours fériés, mais uniquement de 10h à 12h.