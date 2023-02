Je prends ma voiture pour m'occuper de mes petits-enfants, puis-je toucher l'indemnité carburant ? Le 20H vous répond

Je prends beaucoup ma voiture pour m'occuper de mes petits-enfants. Puis-je toucher l'indemnité carburant ?

Non, même si vous êtes un gros rouleur, ça ne concerne que "les 10 millions de travailleurs les plus modestes qui utilisent leur véhicule (voiture ou deux-roues) pour aller travailler", comme le rappelle le site du service public. Vous allez d’ailleurs devoir le prouver au moment de faire votre demande sur le site des impôts, puisque vous devez fournir "une attestation sur l’honneur que vous utilisez votre véhicule à des fins professionnelles", en plus de votre numéro fiscal et votre numéro de carte grise.

Vous allez me dire, une attestation sur l’honneur, c’est déclaratif… Oui, mais ce sera très facile à vérifier pour les impôts, puisqu’ils ont aussi votre déclaration de revenus entre les mains. "Nous réalisons des contrôles à postériori. Pour le moment, nous avons reçu 5,7 millions de demandes", nous explique-t-on au Trésor public.

Un peu moins de la moitié des bénéficiaires potentiels n’en ont donc pas fait la demande. Or l’attribution n’est pas automatique, il faut impérativement faire la démarche avant le 31 mars 2023 pour espérer recevoir un virement de 100 euros sur votre compte bancaire, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article.