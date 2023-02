Je suis âgé et j'accumule les problèmes de santé, le prix de ma mutuelle peut-il augmenter ? Le 20H vous répond

Que penser des "offres retraités" ou "offres seniors" ? "En général, elles se concentrent sur un panier de soins plus adaptés aux personnes âgées, mais coûtent aussi beaucoup plus cher", décrypte Raphaël Bartlomé. Il faut bien étudier chaque offre et comparer les garanties offertes. Gardez aussi en tête que toutes les complémentaires responsables et solidaires permettent de bénéficier d’une prise en charge intégrale pour les prothèses auditives, dentaires et les lunettes. C’est le principe du 100% Santé, dispositif présenté par le Ministère de la Santé dans ce dépliant.

"Le professionnel doit systématiquement vous proposer cette option", explique-t-on au syndicat des audioprothésistes, qui dédie cette foire aux questions au sujet. Mais attention, vous n’aurez accès qu’à une gamme limitée de produits. Dans le cas des prothèses auditives, "il s’agit des appareils de classe 1, de très bonne qualité, mais moins performants que ceux de classe 2".

À noter que vous pouvez profiter du 100% Santé tous les quatre ans pour vos appareils auditifs.