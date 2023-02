Je veux partir à la retraite mais je n'ai pas l'âge légal, puis-je liquider mes droits ? Le 20H vous répond

Depuis le 1er janvier 2022, tous les salariés, y compris les cadres, peuvent la demander. Le principe, vous continuez à travailler à temps partiel, vous toucher une partie de votre salaire et de votre pension... Et surtout, vous continuez à cotiser pour votre retraite. "C’est avantageux, car cela permet de se préparer à sa retraite", poursuit Jean-François Chauffeté. Pourtant, le dispositif est peu utilisé : seulement 20.000 demandes l’année dernière. "Par méconnaissance le plus souvent, ou frilosité des entreprises", conclut Emmanuel Grimaud.

Si vous souhaitez arrêter de travailler avant 60 ans, il n’y a pas beaucoup de possibilités : obtenir une rupture conventionnelle ou être licencié, pour obtenir des allocations chômage, ou démissionner.