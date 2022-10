L'Allocation de soutien familial revalorisée de 50% en novembre : à qui cette aide est-elle destinée ?

Le montant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 est de 122,93 euros par mois et par enfant à charge si vous élevez seul votre enfant (184,41 euros à partir du 1er novembre 2022). Et il est de 163,87 euros par mois et par enfant à charge si vous avez recueilli un enfant privé de l'aide de ses deux parents (245,80 euros à partir du 1er novembre 2022).

Le versement s'arrêtera à compter du mois du vingtième anniversaire de l’enfant ; si vous reprenez une vie commune (concubinage, Pacs, mariage ou remariage) sauf si vous avez recueilli un enfant dont vous n’êtes ni le père, ni la mère ; ou encore si vous n’assumez plus la responsabilité affective, éducative et financière de l’enfant.