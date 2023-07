La France compte de moins en moins de distributeurs de billets

Ils sont de moins en moins nombreux en France. Si l'accès aux espèces ne faiblit pas, le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) ne cesse de chuter dans le pays, selon un rapport de la Banque de France publié lundi 24 juillet qui pointe que les grandes villes sont les plus concernées par le phénomène.

La France métropolitaine compte aujourd'hui 46.249 automates, soit une baisse de 3,4% entre 2021 et 2022. La chute du nombre de distributeurs de billets dans le pays s'accélère, puis leur nombre avait diminué de 2% entre 2020 et 2021, et qu'il a baissé de 12% depuis 2018. Une tendance qui ne devrait pas s'inverser avec le projet de mise en commun de DAB de trois grandes banques françaises, à savoir BNP Paribas, Crédit Mutuel Alliance fédérale (qui possède aussi le réseau CIC) et Société Générale.