La pénurie d'essence est-elle une excuse valable pour ne pas aller au travail ?

"Le Code du Travail ne prévoit pas de disposition spéciale en cas de pénurie d'essence", explique à TF1info Eric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du Travail, inscrit au barreau de Montpellier. "Dans la plupart des situations, le trajet domicile-lieu de travail relève du choix de l'employé. Dès lors, le déplacement jusqu'à son lieu de travail relève de sa responsabilité, et non de celle de l'employeur", poursuit-il.

La pénurie d'essence, de même que des intempéries ou des grèves, sont donc le problème de l'employé, résume l'avocat. "S'il n'embauche pas à l'heure, il doit s'en justifier", ajoute Eric Rocheblave, ou bien, il s'expose à des sanctions et une retenue sur son salaire, proportionnelle au temps non travaillé. Or, "le motif de la pénurie ne relève pas d'une absence justifiée, car il ne s'agit pas d'un cas de force majeure", selon lui. En effet, cette force majeure, encadrée par la loi, doit réunir trois éléments pour être invoquée : il faut qu'il y ait un événement extérieur à l'employé, imprévisible et irrésistible.