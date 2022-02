Le plan d’épargne retraite, sécurité des vieux jours

Capitalisation ou répartition ? Chacun s’occupe de mettre de côté pour sa propre retraite où tout le monde cotise pour les autres ? La France a choisi de faire peser la charge de la retraite sur la société. Mais attention, nous vivons de plus en plus longtemps et en 2050, 1 Français sur 3 aura plus de 60 ans. Les générations au travail ne pourront plus continuer à financer le niveau actuel des retraites. Or, le vieillissement démographique creuse déjà la dette des caisses d’allocation retraite. Le déficit de la branche vieillesse de la Sécurité sociale progresse continuellement (3,7 milliards d’euros en 2021). Dans un sondage publié par l’institut Elabe en juillet 2021, 57 % des Français considèrent que, d’un point de vue financier, le système actuel de retraites ne peut pas continuer à fonctionner dans les années à venir. Pourtant, les gouvernements successifs ne parviennent pas à faire accepter une réforme visant à repousser le départ à la retraite au-delà de 62 ans.

En l’occurrence, difficile d’anticiper le montant de votre pension de retraite. Les conseillers en investissement préconisent de cumuler du capital pour compléter une potentielle pension insuffisante. Bruno Séjourné, directeur de l’École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines (ESEMAP), spécialiste des comportements d’épargne, abonde : "Les Français se heurtent à cette réalité des contraintes budgétaires du vieillissement. La problématique des retraites arrive de plus en plus tôt dans la vie des actifs, les Français s’en préoccupent dès 41 ans en moyenne." Le Plan épargne retraite, dispositif à long terme institué en 2019 par la loi sur la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte), semble une solution efficace pour vous aider à capitaliser.