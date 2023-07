Épargne : quelles sont les alternatives rentables et sécurisées au Livret A ?

Le livret A a comme principaux avantages d’être une épargne sécurisée et disponible à tout instant. Dans la même logique, il est possible d’ouvrir un livret de développement durable et solidaire (LDDS). Ce successeur du Codevi est assez proche du livret A pour l’épargnant. Son taux est identique, mais son plafond est inférieur, de 12 000 euros hors intérêts contre 22 950 euros. La principale différence est que ses encours doivent servir à octroyer des prêts pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, à des taux attractifs.

On peut également citer le livret d’épargne populaire (LEP). À la différence des deux premiers, celui-ci est réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence ne dépasse pas un certain plafond (21 939 euros pour une part en métropole). Son plafond est nettement inférieur, fixé à 7 700 euros. D'ici au 1er octobre, il sera porté à 10 000 euros. En revanche, son taux est généralement deux fois plus élevé que le livret A, au décile près. Il est actuellement de 6,1 %.