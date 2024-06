Il y a de moins en moins d'agences bancaires, soit moins de 3,9% par rapport à 2021. Cette situation inquiète les salariés concernés, mais aussi les représentants de ces agences. Plus de détails avec Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Vous l’avez sûrement remarqué : les agences bancaires se font de plus en plus rares, contrairement aux clients qui les plébiscitent. Les derniers chiffres datant de 2022 indiquent que la France comptait 34 298 agences bancaires, en baisse de 3,9 % comparé à 2021. Parmi les agences bancaires qui ferment de plus en plus, on retrouve BNP Paribas, qui devrait encore fermer cinquante de ses établissements d’ici à 2025. Plus drastique encore : le Crédit du Nord devrait passer de 2 100 agences bancaires à 1 450 l’année prochaine. Maud Descamps nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les banques en ligne ont le vent en poupe

Une situation qui inquiète aussi bien les salariés concernés que leurs représentants, mais surtout les clients qui ont pour habitude de partir à la rencontre de leur conseiller bancaire pour obtenir plus d’informations. La majorité d’entre eux se rendent sur place une à deux fois par an. À noter qu’un client sur dix se rend chaque mois en agence. Et si elles disparaissent, c’est avant tout d’un point de vue économique. Avoir un pied-à-terre implique pour les banques de payer un loyer pour les locaux ainsi que les conseillers travaillant sur place. D’autant qu’aujourd’hui, la plupart des opérations courantes, de type virement, augmentation du plafond de carte, ouverture d’un livret, etc., se font directement via les applications. Les banques en ligne sont d’ailleurs de plus en plus prisées, notamment par les jeunes.

La France reste plutôt bien lotie comparé à ses voisins

Mais rassurez-vous, ce n’est pas pour autant que les agences bancaires ont vocation à disparaître totalement. Nombreux sont les Français qui ont encore et auront toujours besoin de leur conseiller en personne en cas de doute ou de changement de situation. Selon la Fédération bancaire française (FBF), "pour 80 % des clients, la banque idéale doit laisser la possibilité de recourir à des services sur Internet et en agence".

Si le nombre de nos agences bancaires diminue chaque année en France, il faut dire que nous restons plutôt bien lotis comparés à nos voisins européens. Par exemple, l’Allemagne compte 21 000 établissements à travers le pays pour 83,8 millions d’habitants, contre 34 298 agences pour 67,9 millions de Français.