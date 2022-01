Les clés pour gérer efficacement son épargne

Pourquoi épargner ? Karl Toussaint du Wast, conseiller en gestion de patrimoine et cofondateur de Net investissement le dit sans ambages : "Épargner, c’est mettre son argent au service de ses projets." Définissez des objectifs à votre épargne : achat d’une maison ou d’une voiture, financer les études de vos enfants ou des travaux à votre domicile, faire un beau voyage, dégager un complément de revenu, etc. Ces projets peuvent se révéler plus ou moins aboutis, à moyen ou à long terme et demander un investissement variable. Ils vont vous aider à faire les choix de placement qui correspondent le mieux à vos projets.

En fonction de votre profil, vos possibilités, intentions ou envies différeront. Bruno Séjourné, directeur de l’École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines (ESEMAP), spécialiste des comportements d’épargne, rappelle que nos motivations varient "selon le type d’emploi (profession libérale, fonctionnaire, directeur d’entreprise, artiste, etc.), l’âge, la structure familiale (enfants, mariage) ou encore la conjoncture économique (inflation, risques sociétaux, etc.)." Pour tous les profils, l’enseignant-chercheur à l’université d’Angers conseille de se préoccuper de sa retraite le plus tôt possible en anticipant le montant de votre pension de retraite en fonction de votre âge de départ.