Les habitants des HLM vont pouvoir utiliser le chèque énergie pour payer leur chauffage

La ministre de la Transition énergétique a indiqué que les locataires résidant dans des HLM pourraient bientôt utiliser le chèque énergie pour payer leur facture de chauffage. Une opération qui était impossible jusqu'à présent. Cette mesure concerne environ un million de ménages.

Une "situation inacceptable" qui va bientôt prendre fin. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher a annoncé, mercredi 6 décembre, que les locataires d'immeubles HLM allaient bientôt pouvoir diminuer leur facture de chauffage en utilisant le chèque énergie versé par le gouvernement. Une opération qui n'était pas possible jusqu'à présent, ce qui avait été vivement dénoncé par le député et secrétaire national du parti communiste Fabien Roussel. Un peu plus tôt dans la journée, lors d'une prise de parole à l'Assemblée nationale, il avait qualifié "d'aberration" le fait que les habitants des HLM puissent utiliser ce chèque annuel pour payer leur électricité "mais pas pour leurs charges de chauffage".

Permettre de diminuer les factures d'électricité

En réponse à cette intervention, durant les questions au gouvernement dans l'hémicycle, Agnès Pannier-Runacher a indiqué avoir porté, lundi, à la demande de Matignon, un amendement au projet de loi de finances 2024. La ministre souhaite ainsi que le chèque énergie puisse "permettre aux habitants des HLM de diminuer leur facture d'énergie au travers d'une diminution de leurs charges".

Selon Fabien Roussel, "un million de ménages" sont concernés par cette mesure. Le chèque énergie, dont le montant varie entre 48 et 277 euros concerne, quant à lui, quelque 5,8 millions de foyers et est adressé automatiquement par courrier aux 20% de ménages les plus modestes. Distribué depuis 2018, il est versé une fois par an au printemps. Fin 2022, 12 millions de foyers ont également pu profiter d'un chèque exceptionnel de 100 à 200 euros.

Des aides qui ont été mises en place dans un contexte de hausse des prix de l'électricité pour des millions de Français. Avec les mesures prises, le gouvernement s'est félicité d'avoir réussi à limiter cette augmentation des tarifs de vente à 15% en 2023, après 4% en 2022.