Les principaux tarifs bancaires en hausse cette année

Les principaux tarifs bancaires ont augmenté en début d'année, révèle mercredi le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) dans son étude annuelle sur le sujet. Cette hausse reste cependant "modérée" au regard de l'inflation.

Les frais bancaires n'échappent pas à la tendance actuelle de l'augmentation du coût de la vie. "Après une année 2023 marquée par une relative stabilité des tarifs avec la mise en place du bouclier sur les frais bancaires une large majorité des tarifs bancaires sont en hausse en 2024", écrit le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) dans son enquête annuelle. Toutefois, "ces hausses, entre 2,5% et 3%, sont plutôt modérées au regard de l’évolution de l’inflation", ajoutent les membres de l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), qui dépend du CCSF. Ce sont les "petits consommateurs", disposant d'un ensemble de services de base et les consommateurs dits moyens qui sont principalement concernés.

Le tarif de certains services stagne ou recule

Dans le détail, le "coût moyen annuel des frais de tenue de compte (actif), qui avait nettement baissé en 2023 (- 2,96 %), augmente en 2024 de 20,60 euros à 21,22 euros (+ 3,01 %). Les hausses oscillent entre 0,12 euro et 6 euros", indique le rapport. Par ailleurs, huit services proposés par les banques ont enregistré une majoration de 0,01 euro à 0,82 euro (de + 0,13 % à + 3,70 %), à l'instar des commissions d’intervention, des retraits d’espèces ou du virement occasionnel en agence.

En revanche, on constate la stabilité des tarifs moyens de quatre services, dont deux restent gratuits (les virements par

internet et les prélèvements). Le prix de la cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement n'a, par exemple, pas évolué. Et mieux, le montant de deux services - abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS et abonnement à des services de banque à distance - ont reculé.

"L’étude OTB 2024 met en exergue la hausse inférieure et modérée au regard de l’inflation de la grande majorité des principaux tarifs bancaires, dans la continuité d’une année 2023 déjà marquée par leur stabilité remarquable face à la forte inflation", résume la Fédération bancaire française (FBF). "Les banques continuent ainsi à contribuer résolument à la défense du pouvoir d’achat des Français dans un contexte d’inflation générale toujours élevée pour toute l’économie", se félicite-t-elle encore.

*L'OTB a scruté les grilles d'un panel de 100 établissements (93 banques de réseau et 7 banques en ligne). À noter que 60 d'entre eux ont publié des tarifs entrant en vigueur au 1er janvier 2024. Pour les 40 autres, les analystes prennent en compte les tarifs entrés en vigueur en 2023 (pour 39 établissements) et en 2022 (pour un établissement).