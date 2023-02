Les tarifs des assurances auto augmentent-ils avec l'âge du conducteur ? Le 20H vous répond

Je suis étonné par le prix de mon assurance auto. Les tarifs augmentent-ils avec l'âge du conducteur ?

En théorie, non, "c’est d’ailleurs discriminatoire de l’écrire noir sur blanc dans un contrat", nous explique-t-on à la Fédération française de l’assurance, qui défend les intérêts des assureurs. Mais en pratique, c’est parfois le cas… « Parce que les personnes âgées ont tendance à avoir plus d’accrochages, même minimes et donc mécaniquement ça fait augmenter le prix de leur assurance auto", observe Pascale Getin, journaliste spécialisée juridique pour le magazine Auto Plus, qui réalise très régulièrement des comparatifs d’assurance.

C’est le principe du bonus-malus : "La prime de base est réduite en l’absence de sinistre, et majorée lorsqu’il y a eu un ou plusieurs sinistres", peut-on lire sur le site du service public. Ça s’applique aux seniors, comme aux jeunes conducteurs. Dans les deux cas, un assureur peut aussi décider de rompre votre contrat si vous avez trop d’accrochages, comme nous vous l’avons déjà expliqué dans cet article. "Si votre contrat a été résilié par votre assureur, ce sera très difficile de retrouver une nouvelle assurance à un prix décent auprès d’un concurrent", avertit Luka, Payras, juriste pour le comparateur d’assurances Sélectra.